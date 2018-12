Coding Pirates indtager Tingbjerg

Det handler om undervisning og brug af it for børn og unge. Foto: Benjamin Pomerleau

Fra januar næste år kan børn og unge lære at programmere, bygge robotter, og meget mere i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Af Erik Fisker

Det er den landsdækkende organisation Coding Pirates, der opretter en ny afdeling i bydelen. Coding Pirates er drevet af frivillige, der underviser børn og unge i kreativ brug af IT gennem deres teknologiske lege-, lære-, og væresteder, som man kan finde så langt væk som Bornholm og Hjørring. Og nu er det også muligt i Tingbjerg.

– Interessen har været overvældende, så der er allerede for mange tilmeldte børn, fortæller Martin Krogh, der er holdkaptajn. – Vi forsøger at finde flere frivillige undervisere, så vi kan få flere børn ombord på piratskuden. Som frivillig skal man ikke nødvendigvis være programmør eller arbejde med IT. En almindelig interesse og nysgerrighed, er næsten altid nok – og så er der jo også alle de organisatoriske ting, der foregår i kulissen, der skal spille, tilføjer han.

Coding Pirates holder ”Fra kvaj til haj” arrangement i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus torsdag den 13. december, kl. 17-19, hvor man kan høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig i Coding Pirates og lære lidt om programmet Scratch, som er meget udbredt til at lære børn, unge og nybegyndere om kodning.

Foreningen har eksisteret siden 2014 og har i dag mere end 50 afdelinger. Hver Coding Pirates afdeling arrangerer klubarrangementer én gang om ugen, men fra tid til anden laves der også større arrangementer, hvor afdelingerne mødes og dyster i robotbygning eller lignende.