Det hjalp at klage til kommunen

Helårshaveforeningen Birkevang var blevet pålagt at opgive deling af affaldsbeholdere. Klage og saglige argumenter gav beboerne medhold

Af Erik Fisker

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ville stoppe den ordning i Birkevang, hvor beboerne de sidste 12 år har haft en deleordning af affaldsbeholdere til husholdningsaffald, som ellers har fungeret til beboernes tilfredshed og til fordel for miljøet. Samtidig ville der for den enkelte beboer ske en kraftig prisstigning.

Der er i Birkevang 92 beholdere til husholdningsaffald, men forvaltningen krævede, at alle 140 husstande får sin egen affaldsbeholder – hvilket ville øge antallet til 140 stk.

– I den delingsgruppe som jeg er med i, er vi 6 parceller der deler en 600 liter beholder og hvis kommunen stoppede ordningen, ville hver parcels affaldsomkostninger stige med over 140 %. Det ville svare til en stigning på næsten 15.000 kr. for vores gruppe på 6 totalt, siger en af beboerne, David Barnett Wrubel.

Klager til borgmester og forvaltning

Haveforeningens bestyrelse og over 15 beboere klagede over forvaltningens beslutning om at beboerne ikke længere ville kunne deles om anvendelse af affaldsbeholdere.

– Vi har en skraldestation på vores fællesområde hvor beboerne flittigt opsorterer batterier, papir, pap, metal, elektronik, hård og blød plast, glas, hvidevarer, møbler med mere. Ydermere har vi biobeholdere rundt omkring i haveforeningen til køkkenaffald. Der er ikke meget affald tilbage til husholdningscontaineren, og det er langt de færreste der kan fylde den op hver uge, skrev bestyrelsen i sin klage.

Medhold og beklagelse

Beboerne har nu fået brev fra serviceområdechef Jon Pape fra Teknik- og Miljøforvaltningen, om at deleordningen vedrørende affaldsbeholdere til dagrenovation kan fortsætte. Som begrundelse anføres, at historikken omkring deleordningen i Birkevang berettiger dette. Samtidig beklages sagsforløbet.

Samtlige beboere i Birkevang vil nu få brev fra forvaltningen om at deleordningen ikke opløses alligevel.