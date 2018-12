Det sker i kirken uge 49

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Julekoncert i Kapernaumskirken

Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45, slår dørene op for en trompetkoncert torsdag den 6. december, kl. 17, hvor trompetisten Erik Rasmussen og organist Peter Brenøe Lange vil underholde med julens kendte toner af bl.a. J. S. Bach og Elgar og Schubert. Undervejs kan publikum også få lejlighed til at træne stemmerne på en fællessang, ”Dejlig er jorden”, som også hører julen til. Der er gratis adgang til koncerten, som varer 45 minutter, og bagefter inviterer kirken på en forfriskning.

Morgensang

Torsdag den 6. december, kl. 9-10 er der også morgensang og andagt i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. At synge med skulle give en god start på dagen. Der rundes af med hygge og morgenbrød indtil kl. 10.

Lucia-optog i Husum Kirke

Der er børne- og familiegudstjeneste søndag den 9. december, kl. 10.30, hvor Husum og Husumvold Kirkers Børnekor går Lucia-optog og synger skønne julesange til gudstjenesten. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen og børnekorleder Christina Schimmell Rindorf.

Balalajkamusik i Husumvold Kirke

Søndag den 9. december, kl. 16 er der russisk decembermusik med Pavlovskys Balalajkaorkester, når Husumvold Kirke sammen med orkestret gentager succesen og inviterer til en munter julekoncert med julesange fra hele verden og russiske viser og sange. Man får også chancen for at synge med på nogle af de kendte julesange. Fri entré.

Familiegudstjeneste

Husumvold Kirke inviterer til børnevenlig familiegudstjeneste tirsdag den 11. december, kl. 17, hvor de største børn fra menighedsbørnehaven åbner gudstjenesten og julestemningen, når de kommer ind med lys og Lucia-sang. Sognepræst Line Bjørn Hansen og børnekorlederen Christina Rindorff sørger for, at gudstjenesten fortsætter i børnehøjde med sang og fortælling. Bagefter er der mad til alle og lidt sødt at gå hjem på. Det er gratis og uden tilmelding.

For børn i Bellahøj Kirke

Der var engang nogen der byggede et tårn helt op til himlen, simpelthen fordi de kunne. Og hvad skete der så? Det kan man høre sognepræst Asser Skude fortælle om onsdag den 12. december, kl. 17 i Bellahøj Kirke. Børnegudstjenesten slutter af med at der synges Luciasangen og spises risengrød. Risengrøden er gratis, både for store og små.

Kathrine Lilleør prædiker i Brønshøj Kirke

Tirsdag den 11. december, kl. 19.30 afholder Menighedssamfundet den årlige adventsgudstjeneste i Brønshøj Kirke. Traditionen tro sker det med en gæsteprædikant, og i år er det Kathrine Lilleør, der til daglig er sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København. Liturg er sognepræst Mia Rao Lund. Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med kaffe og lotteri i Sognecenteret på Præstegårds Allé 5.

Gudstjenester uge 49:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 9/12, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Onsdag 12/12, kl. 17:

Risengrødsgudstjeneste

v/ Asser Skude og Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 9/12, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 9/12, kl. 10.30:

Familiegudstjeneste med Lucia v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 9/12, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 11/12, kl. 17: Spaghettigudstjeneste med Lucia v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 11/12, kl. 12:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 9/12, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 9/12, kl. 11:

Højmesse

Søndag 9/12, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 9/12, kl. 10:

Højmesse