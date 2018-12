Det sker i kirken uge 50

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Julekoncert i Tingbjerg Kirke

Tingbjerg Kirke fyldes med julemusik torsdag den 13. december, kl. 19, og der venter publikum et varieret og smukt program. Denne aften synger koret Cor Cantus, som dirigeres af Stine Reffelt.

Efter koncerten er der tid til en snak og nyde kirkens hyggelige mødesal.

Kirkebrunch med julestue

Søndag den 16. december, kl. 10.30 afholdes kirkebrunch i Tingbjerg Kirke. Her er mulighed for at spise brunch og komme i julestemning, hvor der denne gang er julestue med klip, og hvad der ellers hører julen til. Søndagen byder også på anderledes gudstjeneste med julemusik.

Julemiddag og juleafslutning

Tingbjerg Kirke holder juleafslutning tirsdag den 18. december. Kl. 17 er der gudstjeneste ved Mette Basbøll. Kl. 18 serveres den helt store julemiddag, og bagefter er der julehygge med knas og juleeventyr. Tilmelding sker hos kirketjeneren indtil den 14. december.

Lyset bæres frem

Der er Luciagudstjeneste søndag den 16. december, kl. 16 i Bellahøj Kirke. Børne- og familiepræst Asser Skude fortæller historien om Lucia og man skal selvfølgelig høre Luciasangen. Har man et barn der har lyst til at gå med i Lucia, skal man tilmelde sin luciadeltager på 24 62 19 30 senest den 13. december, møde op på luciadagen kl. 15 og medbringe en luciadragt, hvis man har – ellers kan den lånes. Efter gudstjenesten er der gratis æbleskiver og saft til alle.

Dansk thriller i Bellahøj Kirke

Årets sidste filmaften i Bellahøj kirke finder sted torsdag den 13. december, kl. 19, hvor der vises den danske thriller ”Den skyldige”, der er instruktøren Gustav Möllers debutspillefilm.

”Den skyldige” følger politibetjenten Asger Holm, der besvarer et 112-opkald fra en kidnappet kvinde. Da røret bliver lagt på, står Asger tilbage med få spor, en potentielt dødbringende sag og tiden imod sig. Asger har dog kun telefonen som virkemiddel, men det afholder ham ikke fra at gå ind i jagten på kidnapperen. Filmen blev hyldet på filmfestivalen Sundance i USA, og senest er ”Den skyldige” blevet indstillet fra dansk side som årets kandidat til Oscarprisen for bedste udenlandske film.

Der er gratis adgang til både film og afterparty med et glas vin og lidt mundgodt.

Årets store julemiddag med julehygge

Fredagscaféens julemiddag i Bellahøj Kirke afholdes fredag den 14. december, kl. 12 sammen med sognepræsterne Asser Skude og Peter Møller Jensen. Dagens menu står på sang og hyggesnak og selvfølgelig flæskesteg og risalamande. Måske er man heldig at finde mandlen og vinde mandelgaven. Alt inkl. pebernødder og kaffe koster 60 kr. Tilmelding foregår til kirketjenerne på tlf. 24621930.

Kirkebio i Husumvold

Filmen ”Winter´s Bone” vises torsdag den 13. december, kl. 19 i Husumvold Kirke. Den 17-årige Ree Dolly bor alene med sine to små søskende og en psykisk syg mor. Den forsvundne, kriminelle far har kautioneret deres hus for at blive løsladt fra fængslet. Siden har ingen set ham. I en rå verden træder den ensomme Ree Dolly i karakter for at vinde over en truende katastrofe og redde sin mor og små søskende. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg til filmen, og når I har set filmen, er der mulighed for debat.

Jul med babysalmesang i Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirke afholder mandag den 17. december, kl. 10 julegudstjeneste for babyer, deres forældre og deres bedsteforældre. Gudstjenesten markerer afslutningen på for holdet i babysalmesang, men også dem, der ikke har været med på holdet, er velkomne. Medvirkende er babysalmesangsinstruktør Christina Bovin. I januar begynder nye hold i babysalmesang. Tilmelding på www.bronshojkirke.dk.

Musik op til jul

Tirsdag den 18. december, kl. 16.30-17.30 kan man fange julestemningen og roen i Husumvold Kirke, der traditionen tro inviterer til en stund med ro og fordybelse. Organist Eva Maria Jensen spiller melodiske, langsomme og lyse orgelstykker i vuggende rytmer, og englene kan man opleve på kirkens skærme, hvor hvert musikstykke får sin egen engel. Barytonsanger Lau Frederiksen medvirker med julens arier og salmer. Man kan komme og gå, som man har lyst.

Julefrokost i Husum Kirke

Søndag den 16. december, kl. 10.30 skiftes kirkekaffen skiftes ud med julefrokost efter højmessen i Husum Kirke. Pris 25 kr. for voksne. Højmessen er ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Julekoncert i Husumvold

DVL Sangkoret inviterer til julekoncert i Husumvold Kirke onsdag den 19. december, kl. 19.30.

Krybbespil i Brønshøj Kirke

Lørdag den 15. december kl. 11 opfører 4.B. på Brønshøj Skole årets krybbespil i Brønshøj Kirke. Medvirkende er også sognepræst Mia Lund Rao. Krybbespillet handler om det lille Jesusbarn, Josef, Maria, Herodes, englene, hyrderne og Gud. Alle er velkomne til at tage deres bedstemor, hund, sovedyr og mor og far med til forestillingen.

Gudstjenester uge 50:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 16/12, kl. 10.30: Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Søndag 16/12, kl. 16:

Luciagudstjeneste

v/ Asser Skude

og Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 15/12, kl. 11:

Gudstjeneste med

krybbespil v/ Mia Lund Rao

Søndag 16/12, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 16/12, kl. 10.30: Højmesse med julefrokost v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 16/12, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 18/12, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Onsdag 19/12, kl. 11:

Julegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 16/12, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 16/12, kl. 11:

Højmesse

Søndag 16/12, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 16/12, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen