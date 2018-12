Et halvt liv i bestyrelsen

Sune Blom både bestyrelsesformand i Fix og træner for det succesrige dameseniorhold. Foto: Christian Ove Carlsson.

Sune Blom, formand for Boldklubben Fix, er blevet valgt til lederprisen i Brønshøj-Husum af bydelens sportsklubber

Af Jan Løfberg

Han er blot 36 år, men alligevel har han siddet i Boldklubben Fix’ bestyrelse, siden han var 18-19 år. Først som seniorformand og de seneste syv år som bestyrelsesformand.

I Sune Bloms formandsperiode er der sket store ting i Fix. Det største er vel det ny klubhus i 2014. Det har været med til at danne ramme om et godt og aktivt foreningsliv. Fix og Sune Blom var også meget langt i bestræbelserne på at få en kunstgræsbane i Pilesvinget, men i allersidste øjeblik valgte kommunen alligevel at hoppe fra.

På trænerfronten har Sune Blom også været særdeles aktiv. Han har de seneste fem år trænet årgang 2002, ligesom han træner Fix’ succesrige damehold, der blev nr. 2 i Københavnsserien og nåede at møde Brøndbys storhold i pokalturneringen på opvisningsbanen i Tingbjerg.

Fix har altid været Sune Bloms klub, siden han startede som 10-årig. Som 1. holdsspiller var han med til at spille Fix op gennem rækkerne fra serie 4.

I dag er Fix en veletableret klub med mange ungdomshold, et dameseniorhold i KS og et herreseniorhold i serie 1.

Onsdag den 5. december får Sune Blom overrakt lederprisen ved Brønshøj-Husums forenede Sportsklubbers traditionelle banket.