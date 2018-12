For 5. år i træk blev lyset tændt på vandtårnet

Foto: Kaj Bonne

Sidste år blev der sået megen tvivl om, hvorvidt der ville komme lys på vandtårnet i år. Sidste år havde Slots- og Kulturstyrelsen nemlig givet afslag på belysning, men det endte dog med, at der kom lidt lys på hver anden søjle. Julebelysningen på Brønshøj Vandtårn er blevet mødt af en helt særlig lokal opbakning.

Af Dorthe Brandborg

Den fremhæver et Brønshøjs uofficielle vartegn i Københavns horisontlinje og er samtidig med til at henlede opmærksomheden på at vantårnet snart bliver et helt unikt rum for kulturelle totaloplevelser. Da julebelysningen i 2018 blev afmonteret blev de mange øskner, som julebelysningen var fastgjort med samtidig fjernet.

Og selvom det gamle vandtårn igen i år funkler i vintermørket, så er årets julelys faktisk ikke fastgjort i selve vandtårnet, men blot forankret i jorden. En model som man kender fra andre belysninger på historiske tårne.Fortsættes side 12

Og festlig var det også da Scandinavian Rhythm Boys spillede op og tilhørerne gik fra Brønshøj Torv med ild i faklerne. På pladsen foran vandtårnet havde spejderne fra 21st Barking, sørget for bålet til snobrød, Brønshøjs Kirkes børne-og pigekor stod for forplejning og folketingspolitiker Pia Olsen Dyhr stod for tale og for at få sat lys på vandtårnet. Arrangementet sluttede af med to koncerter inde i vandtårnet.