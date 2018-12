Glade unge til filmaften

Foto: Sara Dirshe

Tirsdag den 27. november holdt Tingbjerg Ungefællesskab for første gang filmaften i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Af Dorthe Brandborg

Omkring 30 unge havde fundet vej til filmvisningen, der også bød på hjemmelavede popcorn, rød løber og efterfølgende debat.

Det er planen, at ungefællesskabet i fremtiden vil arrangere flere kulturelle events og debatter. Noget, de unge mener, mangler i bydelen.

Gør det selv

– Tingbjerg Ungefællesskab består lige nu af omkring 15 unge, der er gået sammen om at lave events for unge, og være med til at sikre, at de unges stemmer bliver hørt i samfundsdebatten. Vi savner flere gode fritidstilbud til unge i bydelen, og det gør vi noget ved! Vi synes, det er meget positivt, at så mange dukkede op til vores første filmaften, og det giver os lyst til at arrangere endnu flere fede events i bydelen, siger Leyla Ahmad Khattab og Jawahir Farah Shahal, der begge var med til at planlægge filmaftenen.

Tingbjerg Ungefællesskab er et samarbejde mellem unge i Tingbjerg og resten af Brønshøj, Mellemfolkeligt Samvirke og den boligsoc1iale helhedsplan for Tingbjerg og Utterslevhuse.