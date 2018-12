Gode grunde til at få lagt et ståltag

SPONSORERET INDHOLD: Det gamle tag er begyndt at se træt ud. Revner, mos og teglsten, der er ved at falde ned. Du har forsøgt at redde det, men selv ikke vedligeholdelse kan udrette mirakler. Det er måske på tide med en udskiftning. Hvis det er det, kan du med fordel overveje et ståltag, det er der nemlig nogle gode grunde til.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det gamle tag er begyndt at se træt ud. Revner, mos og teglsten, der er ved at falde ned. Du har forsøgt at redde det, men selv ikke vedligeholdelse kan udrette mirakler. Det er måske på tide med en udskiftning. Hvis det er det, kan du med fordel overveje et ståltag, det er der nemlig nogle gode grunde til.

Ikke så tidskrævende

Ståltag er forholdsvis enkelt at montere, da det er et let materiale, som har en stor overflade. Så hvis du er typen, der godt kan lide at klare opgaver og projekter selv – og dermed også spare lidt penge – så er ståltag et egnet valg. Hvis du vælger et ståltag, så slipper du desuden for at knokle med at rive det gamle tag ned. På grund af ståltagets lette vægt, kan man montere det ovenpå det eksisterende tag, som i stedet kommer til at fungere som undertag.

Du sparer ikke kun tid, når du skal montere taget – også bagefter. Der er nemlig ikke meget vedligeholdelse ved et ståltag. Du kan med fordel blot rense ståltaget med en vandslange, så burde det være klaret. Det skyldes blandt andet, at ståltag afviser de fleste belægninger, såsom mos, medmindre du har vælger et ståltag med ru overflade.

Mulighed for et tag der passer til dit hus

Når du skal vælge nyt tag, er der en række hensyn, du skal overveje. Ét er montering og vedligeholdelse, noget andet er, hvilket tag, som passer til din bolig. Et tag skal nemlig passe til farven og typen af hus.

Før i tiden havde ståltag svært ved at opfylde det æstetiske behov. Men på grund af nye produktionsteknikker har det ændret sig. Ståltag kan nemlig produceres i næsten alle farver og former, så det burde kunne lade sig gøre at finde det tag, der passer bedst til din bolig.