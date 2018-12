Godt nyt om luftforurening

Ja, det er en sjælden overskrift. Men et nyt studie fra Københavns Universitet viser faktisk, at københavnerne kan leve et år længere i 2040, hvis luftforureningen i byen bliver lige så lille, som den er på landet.

Af Sisse Marie Welling (SF), Sundheds- og Omsorgsborgmester i København

Derfor er jeg også glad for, at København nu gør noget ved den usynlige dræber. Luftforureningen i København rammer alle københavnere og har store konsekvenser for vores sundhed. Hvert år dør 550 københavnere for tidligt af luftforureningen.

Det nye studie fra Københavns Universitet viser dog tydeligt gevinsten ved at sætte ind og reducere forureningen fra udstødning fra lastbiler, varevogne, busser og biler i Københavns gader. Derfor har SF været med til at afsætte 12,1 millioner kroner til en skærpet indsats overfor luftforureningen i budgettet for 2019.

Pengene skal blandt andet gå til flere målestationer rundt om i byen. Data fra målingerne skal bruges til at måle koncentrationen af skadelige partikler på udvalgte steder i København. Indsatsen omfatter også en fast ekspertgruppe, som skal lave en årligt tilbagevendende rapport om luftforureningen med løsningsforslag til at forbedre luften og sikre københavnerne flere gode leveår uden sygdom. Vi ved, at det er muligt.

Og sidst, men ikke mindst, omfatter indsatsen mod luftforureningen en hjemmeside, som samler informationerne fra målestationerne, så københavnere kan tage bestik af den skadelige luft i byen. Københavnerne har krav på at vide, når luftforureningen bliver så høj, at den er skadelig for deres helbred.