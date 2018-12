Fire nye indstillinger til idrætsprisen i Brønshøj-Husum, der uddeles den 5. december

Af Jan Løfberg

U/14-Union

Ungdomsafdelingen i BK Union ønsker at indstille vores U/14-drenge til årets idrætspris i Brønshøj/Husum:

I forårssæsonen 2018 var Unions årgang 2005 helt forrygende og med 23 ud af 30 mulige point, sluttede holdet på en 2. plads i mesterrækken for U/13 med samme pointantal som Frem på 1. pladsen. Desuden vandt holdet en international turnering i Sønderborg.

Ved overgangen til U/14 og 11-mandsfodbold besluttede trænerne og ungdomsafdelingen, derfor at ansøge om deltagelse i Øst 2, hvilket ellers er forbeholdt licens- og eliteklubber i DBU-regi. Holdet blev optaget i rækken og det var derfor med stor spænding at sæsonen blev skudt i gang i august.

Elitefodbold var en omvæltning og efter 4 kampe stod holdet med 0 point og med en følelse af, at man havde taget munden for fuld. Men trænere og spillere på årgangen ville det dog anderledes, og en 2-2 kamp mod Brøndby IF var vendepunktet.

De resterende 6 kampe blev vundet og den stærke slutspurt resulterede i en flot 3. plads, kun overgået af FC Nordsjælland og Brøndby, men foran talentudviklingsklubber som Lyngby, HB Køge og Hvidovre. Sæsonen blev afrundet med lutter sejre ved et elitestævne på Fyn arrangeret af OB, blandet andet foran OB og Horsens. Man må i den grad sige, at Unions U/14-drenge har formået at bide skeer med de helt store i løbet af 2018.

Ud over den sportslige succes er der stort fokus på det sociale liv på årgangen. Det betyder at der arrangeres overlevelsesture, fællesspisninger, storskærmsevents med både VM og Champions League, samt et godt samarbejde mellem 1.- og 2. holdet på årgangen.

Som en lille kuriositet bør det nævnes, at der på holdet er spillere med fortid fra både Stefan, FIX og selvfølgelig Union, og at der også på trænerbænken sidder personer med fortid i flere af bydelens klubber.

Unions hold i DS

BK Union har indstillet klubbens 1. hold:

Efter 118 år lykkedes det endelig for Boldklubben Union at komme i Danmarksserien. De seneste år har været lige ved og næsten for klubben fra Genforeningspladsen, men efter blandt andet at have tabt to gange i oprykningsspillet blev sæsonen 2017/2018 året, hvor en lang sportslig optur endte med oprykning til DS.

Holdet vandt overbevisende Københavnsserien og propperne kunne springe i slutningen af maj, da holdet cementerede 1. pladsen ved at slå Jægersborg 4-1. Efterårssæsonen har bevist, at oprykningen ikke var en tilfældighed, og Union har været helt oppe i toppen og snuse i en meget tæt DS-pulje. Det er sandsynligt, at bekendtskabet med DS kan blive af længerevarende karakter.

De flotte sportslige resultater og renoveringen af Genforeningspladsen har også betydet, at banen er blevet et større samlingspunkt i Nordvest, når Union spiller hjemme. En fanfraktion er også dukket op, og hver anden lørdag på Genforeningspladsen kan man opleve Den Røde Hær støtte Union i deres kamp for point. Træner Morten Vinther samt truppen og hele staben omkring holdet indstilles til idrætsprisen for at have skabt historie i en mere end 100 år gammel fodboldklub.

CCC blev nr. 4

Copenhagen Cricket Club har indstillet klubbens 1. hold, der opnåede en 4. plads i den landsdækkende 1. division.

17-årigt cykeltalent

Cykelklubben ABC indstiller Adam Jørgensen:

Adam er 17 år, og i 2018 vandt han DM i enkeltstart, linjeløb og holdløb. Adam Jørgensen er et stort talent, hvilket resultaterne jo tydeligt fortæller. Det er usædvanligt at være så suveræn i så tidlig en alder.

Brønshøj-Husum Avis præsenterede i sidste uge judokæmperen Jonas Czajkowski, der også er indstillet til prisen.