Jazz i Kulturhuset Pilegården

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder julearrangement i Pilegården lørdag den 8. december

Af Erik Fisker

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder julearrangement i Pilegården lørdag den 8. december, hvor klubben får besøg af River Jazz & Blues Band fra Lemvig. Bandet er kendt for at levere et alsidigt repertoire, forrygende jazz og blues musik.

Foruden kapelmester Torben Lassen på trompet og mundharpe kan man høre Filt Kristensen: Saxofoner/klarinet/tværfløjte, Allan Bjerregaard: trækbasun/vokal, Karen Sørensen: piano, Jørgen Nielsen: kontrabas og Nikolai Banke på trommer. Der vil være fællesspisning kl. 18. Spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149 senest onsdag den 5. december kl. 12.

Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen. Arrangementet er støttet af Københavns Musikudvalg.