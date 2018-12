Jazz Lounge, brætspil og julestemning

Foto: MGA

Man skal ikke kimse ad de gratis glæder her i juletiden. Torsdag den 13. december byder både på gratis jazztoner og en brætspilscafe i Café Pilen hos Kulturhuset Pilegården

Af Dorthe Brandborg

Om eftermiddagen kl. 14.00-17.00 lyder årets sidste gratis jazztoner i Kulturhuset Pilegården. Café Pilen serverer varm gløgg, mens det faste Jazz Lounge Band sørger for en velspillet lydside og senere samme aften inviterer en lokal brætspilsentusiast på en brætspilscafé i caféen.

Jazz Lounge

Flere og flere har i løbet af 2018 sluttet sig til det stødt voksende publikum af lokale jazzelskere, der mødes en gang om måneden i Café Pilen for at forkæle sig selv med en gratis jazzkoncert. På scenen står der en håndfuld dygtige musikere, der giver sig i kast med standarder indenfor swingstilen tilsat lidt bossa- og sambarytmer. Tonerne og rytmen spreder sig muntert på alle etager, og der er masser af spilleglæde og rum til kreativitet på scenen. Inviterede gæstesolister lægger også vejen forbi, når musikerne takker af for denne sæson og siger på gensyn i det nye år.

Brætspilcafé

De mørke måneder er i den grad over os, og det er den helt rette tid til finde et godt brætspil frem. Få timer efter at de sidste jazztoner har lydt i Café Pilen bliver en masse brætspil fordelt ud på bordene og alle er velkomne til at kigge forbi og spille med.

Brønshøjs egen brætspilsekspert Patrick har udvalgt en masse gode brætspil, og uanset om man er inkarneret spillenørd, eller kun lige har lært Ludo og 500, så er man velkommen. Der plads til alle uanset alder og evner. Man kan invitere sin bedste spilleven med, udfordre sin bedstemor, søster, date eller veninde. Man kan også bare dukke op selv og dyste mod andre.

Hyggen er i højsædet og Patrik sørger for at alle kommer godt og hurtigt i gang.

Der er fri entré til begge arrangementer.