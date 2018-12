Jul på Brønshøj Bibliotek

Juletræ og snemand på biblioteket

Af Dorthe Brandborg

Snemanden

Lørdag den 8. december kl. 11.00-11.30 kan man stå af juleræset for en stund og nyde den stemningsfulde julefilm bygget over Raymond Briggs’ bog ”Snemanden”, som traditionen tro vises på biblioteket op mod jul. En lille dreng bygger en snemand, som bliver levende julenat. En dejlig tegnefilm, helt uden ord men med rigtig god musik. For børn fra 4 år og deres voksne. Gratis. Kom bare – tilmelding er ikke nødvendig.

Juletræet med sin pynt

Kom og se børnebibliotekets flotte juletræ, som i år er pyntet af børnehaven Lærkereden. Skulle man få lyst til at lave julepynt til juletræet derhjemme, har biblioteket lette modeller og materialer parat i den bemandede åbningstid fra den 3. – 16. december.