Julehjerternes fest

Fredag den 14.december afholder Visens Venner sangaften i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

Julen er for de fleste mennesker årets vigtigste højtid, hvor vi skal være sammen med familie og venner. Vi skal hygge os, danse om juletræet og spise god mad. På den anden side bliver vi let lidt stressede op til jul, for der skal købes gaver, laves mad og meget mere. Ja, der er nok at se til op til jul.

Vi glemmer næsten, hvorfor vi fejrer jul – det med Jesus fødsel og vintersolhverv. Her er de mange juleviser en herlig recept på at slappe af midt i juleræset. Det får man rig lejlighed til ved Visens Venner Brønshøjs juleforestilling, hvor vi skal lytte til en buket af de dejlige julesange, der er en sikker garanti for at stemme sindet til den kommende højtid.

Det er også på decembers viseaften, at vi afvikler det traditionelle julelotteri.

Visevært: Yvonne Aaen