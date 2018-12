Kor, engle og stjerneregn

Brønshøj Kirke – en af bydelens perler. Københavns ældste bygning, opført af biskop Absalon i 1180´erne. Skib og kor er opført i romansk stil, mens tårnet, der er bygget omkring 1450, er i gotisk stil. Foto: ef

Musik, sang og jul er uadskillelige – også i Brønshøj Kirke

Af Erik Fisker

Både traditionen og de nyere sange og salmer danner rammen om to musikalske arrangementer i Brønshøj Kirke, og alle kirkens tre kor viser noget af deres ypperste op til jul.

Søndag den 9. december, kl. 15 er der igen ”Vi synger julen ind”. Alle har mulighed for at synge med på nogle af julens mange salmer. Desuden opfører kirkens seks voksne sangere juletoner. Korets opgaver er i det daglige at synge til kirkelige handlinger, og desuden synger de til gudstjenester hver søndag året rundt.

Denne dag slipper de juletonerne løs på en helt særlig måde. I øvrigt medvirker sognepræst Iben Palle Hansen med læsninger om julen, så der er lagt op til en stemningsfuld musikgudstjeneste fyldt med korsatser, fællessalmer og læsninger tilsat engle og stjerneregn.

Onsdag den 12. december, kl. 17.30 afholdes den årlige julekoncert med Brønshøj Kirkes Børnekor og Brønshøj Kirkes Pigekor. Det er ét af årets højdepunkter i korenes arbejde, når de med deres sang og entusiasme spreder juleglæden med både kendte og mindre kendte julesange og salmer.

Det er kirkens to organister der står for korarbejdet, Martin Seier Pedersen som akkompagnatør og Bente Kiil Toftegaard som dirigent.