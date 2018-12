Medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Kulturudvalg var onsdag i sidste uge på en 4 timers ’tour de 2700’

Af Erik Fisker

Medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Kulturudvalg var onsdag i sidste uge på en 4 timers ’tour de 2700’ sammen med 2 medlemmer af Metropolis, som er et kunstnerisk laboratorium for udviklingen af den kreative by.

Der var besøg på Vestolden i Husum, i Tingbjerg, ved Bellahøjhusene, på Bellahøj Friluftsscene samt ved Brønshøj Vandtårn, hvor der alle steder blev udvekslet idéer om at skabe mere kunst og liv i bydelen. I løbet af vinteren vil Kulturudvalget overveje konkrete initiativer. /EF