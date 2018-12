Lokal kampagne mod indbrud

Foto: Colourbox

Tingbjerg-Husum Partner-skabet gennemfører en anti-indbrudsindsats i december.

Af Erik Fisker

Derfor vil der være uddeling af risengrød og saftevand og/eller en kop the eller kaffe, torsdag den 6. november, kl. 16-18 på Frederikssundsvej ved Føtex til en snak om, hvordan man kan forhindre indbrud. Der vil være deltagelse fra Nærpolitiet, Husum for Alle, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen samt Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Nærpolitiet sørger for pavillon samt indbruds-kort, forvaltningerne står for risengrød og Husum for Alle står for kaffe m.m.

Antallet af indbrud i private hjem toppede i 2009 med 48.670 indbrud, og herefter har tallet været faldende.

I 2017 var der ca. 29.000 indbrud, hvilket er det laveste niveau siden 2007. Indbrudstallet i Danmark er dog stadig væsentligt højere end i andre europæiske lande.