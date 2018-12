Lokale kor synger julen ind i Pilegården

Er der noget bedre til at sparke julehumøret i gang end en sprudlende god korkoncert med dygtige sangere? Det skulle da lige være en god rytmisk én af slagsen

Af Dorthe Brandborg

Uanset om man er til gospel, blues, jazz, pop eller rock, så er der gode toner i vente i Pilegården, når to kor går på scenen i løbet af december.

Synkoperne

Det lokale kor Synkoperne øver fast om tirsdagen i Kulturhuset Pilegården. Koret består af 20 sangglade mennesker fordelt på 4 stemmer, som bliver ledet af korlederen Lise Rydstrøm. Til koret er også knyttet pianisten Mathias Sihvonen.

Synkoperne er et kor, der ler meget og gerne ad sig selv, men tager deres musik alvorligt og altid prøver at gøre deres bedste. Repertoiret ligger på kanten af poprock, gospel, jazz og latin.

Til koncerten i december indeholder repertoiret bl.a. sange af Benny Andersen, Kim Larsen, Lennon og McCartney, Billy Joel og lidt old fashion swing. Der bliver også tid til et par julesange, og rig lejlighed til at synge med. Der er fri entré til koncerten i Pilegården tirsdag den 11. december kl. 19.30.

Gospel Unusual

Bellahøjkoret Gospel Unusual fortsætter med højt humør, julestemning og rytmisk korsang allerede dagen efter onsdag den 12. december kl. 20, hvor man for 60 kr. kan få sig en musikalsk oplevelse på højt niveau. De mere end 20 kormedlemmer har indøvet et bredt repertoire af numre, der nok både skal vække genkendelse og overraske. Der er gratis adgang for børn til koncerten.