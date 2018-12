Metroen er en død sild

Jeg forstår godt, hvis læserne af denne avis, er frustrerede over helt forskellige meldinger om Metro eller Letbane fra Brønshøj

Af Finn Rudaizky. Medlem af Borgerrepræsentationen Dansk Folkeparti

Jeg forstår godt, hvis læserne af denne avis, er frustrerede over helt forskellige meldinger om Metro eller Letbane fra Brønshøj. Men, tingene bliver ikke mere rigtige af, at min politiske ven Jakob Næsager, fra Det konservative Folkeparti, bliver ved med at foregøgle, at man sagtens kan få en Brønshøj-Metro.

Det kan man desværre ikke. Og det ved Jakob Næsager godt. Der er ærgerligt nok, ikke en kinamands chance for at skaffe de nødvendige offentlige midler og absolut ingen chancer for, at et flertal i Folketinget vil stemme for en Brønshøj-Metro. Det er realiteterne. Den næstbedste løsning vil så være en Letbane-forbindelse helt frem til Nørreport Station.

Måske er der stemmer i, at blive ved med at gentage et desværre helt urealistisk ønske om Metro fra Brønshøj. Men, en ting er ganske sikkert. Det er faktisk uanstændigt, at forsøge at bilde vælgerne noget ind, som man godt ved, er en død sild.