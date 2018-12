Naturligvis skal Brønshøj have en Metro

Vi konservative har klart meldt ud, at vi ønsker Metro til Brønshøj

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, C, BR

Vi konservative har klart meldt ud, at vi ønsker Metro til Brønshøj. Brønshøj for tjener en metro på linje med Københavns andre bydele. Brønshøj skal ikke spises af med en letbane eller anden rangs løsning.

Vi konservative er her i avisen blevet angrebet, fordi vi ønsker en metro, der er dyrere i anlæg end en letbane.

En letbane vil ødelægge Brønshøj, for den vil tage to vejbaner på Frederikssundsvej. Derudover vil en letbane skære Brønshøj over i to dele, hvis letbanes skinner skal hegnet indae på langs af Frederikssundsvej, så det bliver svært at krydse Frederikssundsvej. Det vil også ødelægge handlen og grundlaget for butikslivet på Frederikssundsvej.

Hvis man beregner prisen ud i forhold til antal passagerer og anlæggets levetid, så et metroen meget konkurrencedygtig. En metro kan transportere mange passagerer på kort tid, og er derfor en god investering. Derudover har metroen en betydelig længere levetid end en letbane.

Derfor er metro en god investering. Vi foreslår, at en metro til Brønshøj finansieres på samme måde som metro til de øvrige bydele – dels ved et statstilskud, et kommunalt tilskud og dels via passagerindtægter.

København skal fungere i hverdagen, og derfor skal alle bydele have en metro, så vi kan komme hurtigt til alle dele af København.