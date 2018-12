Quizaften fylder 1 år

Det stolte vinderhold ”Øl, quizze og hornmusik” listede både af med førstepladsen og ”bedste holdnavn” ved den sidste quizaften i Pilegården. Foto: Mette Bøgelund

Årets sidste quizaften i Pilegården er mandag d. 10. december kl. 19-21 og det er ikke kun paratviden der dystes i

Af Dorthe Brandborg

Det er eksempelvis også vigtigt at komme på et kreativt holdnavn, når der skal dystes og som billedet afslører er der mange kreative påfund til en quizaften i Pilegården.

Aftenens bedste navn findes ved alle deltagerne angiver deres favorit og det bedste påfund bliver belønnet med lidt godt at drikke fra Café Pilen. Nogen vil desuden hævde, at der ikke så sjældent er gået sport i at gøre holdnavnet svært at udtale for quizværtinden, Helle Spangerup.

1 års fødselsdag

Årets sidste quiz markerer desuden 1 års jubilæet. Ved første quizaften for et år siden var der blot tre hold og 12 gæster, mens deltagertallet fra forrige quizaften lød på hele 24 hold og 82 deltagere. Derfor kan de også godt betale sig at komme i god tid, hvis man vil sikre sig en plads.

En del af holdene plejer at nyde dagens ret inden quizzen begynder, og ved næste aften er der frikadeller med stuvet hvidkål på menuen i Café Pilen.

Det er typisk både venner, naboer, skolekammerater og løsgængere, der dyster mod hinanden. Chancen for at stryge til tops i løbet af aftenen er selvfølgelig størst, hvis man er en vaskeægte kloge-Åge, men underholdningen er garanteret for alle deltagerne. Der er nemlig ikke bare hjernegymnastik på programmet, men også god motion for lattermusklerne undervejs.

Der er fire deltagere per hold og de 25 kr. i deltagergebyr ryger direkte i vinderpuljen, som vinderholdet kan dele.