Ræk din hånd frem og forny en brudt eller visnet relation

Ifølge en YouGov-undersøgelse, som B.T. har lavet, har næsten hver fjerde dansker brudt med et familiemedlem. Foto: Presse

Julen kan være den perfekte anledning

Af Dorthe Brandborg

Psykoterapeut, præst og forfatter Ilse Sand opfordrer nedenfor til at benytte julens anledning til at forbedre forholdet til den ven eller det familiemedlem, man måske har mistet forbindelsen til.

-Julen er hjerternes fest. De hjertebånd, vi har til andre mennesker, føles stærkere. Både glæden og smerten kan fylde. De mennesker, vi tidligere har været forbundet med, men som vi af den ene eller anden grund er gledet væk fra, dukker let op i vores erindring. I bedste fald kan vi glæde os over den tid, vi havde sammen, og have fred med, at vores veje gik i hver sin retning, siger Ilse Sand og fortsætter:

”Men der kan også være relationer, som vi ikke kan tænke på uden en oplevelse af sorg og smerte og måske frustration. Hvor blev den anden af? Hvis den, vi savner, var en nær familierelation eller ven, kan spekulationerne fylde ganske meget og gå ud over livskvalitet og juleglæde.”

Hvem tør tage det første skridt?

-Den, der har mod til at tage initiativ, skal først overveje formen. Det er vigtigt at tage stilling til, om man vil kontakte den anden via telefon, mail, brev eller ansigt til ansigt? Der er fordele ved alle tre former. I det direkte møde falder alle negative forestillinger om den anden nogle gange fra hinanden, og man kan i bedste fald mærke den varme, der var engang.

På den anden side kan det virke påtrængende at møde op hos den anden, især hvis han eller hun har frabedt sig kontakt. Overvej, hvilken type den anden er. Hvis personen er introvert, vil vedkommende nok hellere kontaktes via mail eller telefon, da et pludseligt møde kan være alt for voldsomt, siger Ilse Sand.

Fordelen ved telefonkontakt er, at mødet er mindre overvældende, men du kan stadig fornemme den andens følelser i tonefaldet, og der er mere plads til spontanitet og humor, end der for eksempel er i en skriftlig kontakt. Et julekort eller en mail har den fordel, at den er en mere ydmyg måde at henvende sig på.

Den anden bliver ikke pludselig ”fanget” i en dialog, men kan i første omgang nøjes med at lægge julekortet på bordet med billedet opad og vente med at læse det, til vedkommende føler sig klar. Den skriftlige kontakt har desuden den fordel, at man kan finpudse sine formuleringer, så man undgår at ramme ind i et følelsesmæssigt minefelt ved at komme til at sige noget uovervejet.

Send en gave

-Hvis hverken telefon, kort, mail eller møde ansigt til ansigt føles som den rigtige måde at indlede kontakt på, kan man vælge en endnu mere ydmyg førstegangs-kontaktform, nemlig at sende en gave. Her kan julen være den perfekte anledning.

Det er for eksempel let at bestille en buket blomster over internettet og sende den med en hilsen, hvor man skriver noget pænt til vedkommende eksempelvis: ”Mens jeg ledte efter min julepynt blandt gamle kasser på loftet, kom jeg til at tænke på dengang, du hjalp mig med at flytte. Mon jeg fik påskønnet din indsats dengang? Ellers håber jeg, det ikke er for sent. Tak for din hjælpsomhed. Hvis du har lyst, vil jeg gerne have lidt mere kontakt igen.” Eller måske bare helt kort: ”Jeg savner dig.”, siger Ilse Sand.

Ilse Sand er forfatter til bogen: ”Savner du én? Guide til at hele en beskadiget relation – eller give slip”, som netop er udkommet her i efteråret. Bogen præsenterer en række forskellige strategier og konkrete bud på ord og sætninger til den, der ønsker og tør tage det første skridt. Bogen er allerede solgt til 6 udenlandske forlag.