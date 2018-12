Spis ude for en god pris

SPONSORERET INDHOLD: Vil du gerne forkæle dig selv, og påtænker du derfor, at du vil tage ud for at spise noget lækkert mad? Men er du i tvivl om, hvorvidt din økonomi rækker til en sådan omgang forkælelse? Så er her nogle råd, du kan følge for at være sikker på, at du spiser ude til en så billig pris som overhovedet muligt.

Følg nogle simple råd

Vi ved alle, hvor dyrt det kan være, når vi tager ud for at spise. Og ofte løber pengene stærkt, når man er ude og pludselig også får lyst til for eksempel en lækker dessert. Er man på SU eller lever efter et stramt budget, kan det derfor kan være ret problematisk, når vennerne spørger, om man ikke har lyst til at tage med ud at spise for en gang skyld. Ofte er der ikke noget, man hellere vil, men der er nogle ting, der lige skal overvejes først.

Heldigvis er det muligt at tage ud at spise for en overkommelig pris. Man skal blot tage sig nogle forholdsregler, når man tager af sted. For det første skal man selvfølgelig vælge et sted, hvor man ved, at priserne er nogenlunde i orden. Det betyder, at man ikke skal vælge den dyreste restaurant, men måske nærmere gå efter en, som kaster om sig med gode tilbud og fornuftigt mad til gode priser generelt.

Derudover kan det til alle tider godt betale sig at overveje, hvorvidt man vil have for eksempel sodavand med til sin mad. Ofte er det faktisk muligt at få vand med ganske gratis, fordi det kommer direkte fra hanen. Det betyder, at det er muligt at spare den dyre udgift væk, som drikkevarerne tit er.

Derudover tilbyder flere restauranter måltider i forskellige størrelser. Det vil sige, at man har mulighed for at købe et lidt større måltid, hvis blot man betaler lidt mere for det. Ofte er vi meget sultne, når vi sætter os til bords, og derfor tænker vi også tit, at vi er nødsagede til at vælge den store portion. Faktisk er det bare ofte sådan, at den mindre portion er nok. Vi lader blot sulten snyde os.

Sig ja

Der er således flere måder, hvorpå man kan tage ud for at spise til en overkommelig pris. Så næste gang du bliver spurgt efter, om du vil med på restaurant, skal du bare sige ’ja’.