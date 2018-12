Sushi til en fair pris

Li Rong, kommer er selv at finde i Yoku Sushi hver dag foruden sine tre ansatte. Foto: DB

På Frederikssundsvej 146 B har Li Rong åbnet sin nye sushi restaurant,Yoku Sushi

Af Dorthe Brandborg

Man kan ikke få kvalitets sushi og så tro, det skal være billigt. Det hænger ikke sammen økonomisk, hvis man skal sikrer kunderne, at man bruger de bedste råvarer og at sushien er varieret, fastslår Li Rong, der overtog Yaya Sushi for en måneds tid siden.

Hun er netop blevet færdig med den sidste rengøring efter den helt store istandsættelse. Før var det mest Take Away, men nu har Yoku Sushi også fået plads til spisende gæster.

-Nu bliver det både nyt navn og nyt menukort og jeg fandt ud af, at hvis jeg indrettede restauranten anderledes, så kunne jeg få plads til 26 spisende gæster. Jeg synes, det er ærgerligt, at lokalet kun blev brugt til Take Away, når der nu er plads til at folk kan sidde og hygge sig, fortæller Li Rong, der har indrettet lokalet i varme mørke farver og med smukke japanske billeder på væggen og de traditionelle japanske lygter som hyggelige lyskilder.

Privat er Li Rong gift med Li Jian, bor i Høje Taastrup og mor til 2 børn.

-Det er min mand, der passer børnene om aftenen. Det er hårdt at være i restaurationsbranchen og man arbejder mange timer, men for mig er der også frihed i at have mit eget. Jeg vil gerne selv videreudvikle sushien og bruger meget tid på at få inspiration rundt omkring, fortæller Li Rong og viser det nye og indbydende menukort frem.

På en af siderne i menukortet kan man finde spændende japansk inspireret salater med sushi touch, for Li Rong mener, at salater er noget der i høj grad er en spise, der vil tiltale kvinderne. Men det er ikke det eneste, hun har i støbeskeen.

-Efter nytår skal man kunne spise sushi ad libitum. Så er sushien helt frisk. Den har ikke kørt rundt på et bånd i flere timer, men kommer direkte fra køkkenet, fortæller Li Rong, der glæder sig til at møde kunderne i bydelen.