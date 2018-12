Svømmeklub indstillet til pris

HSK gør indsats for at få børn og unge fra udsatte boligområder til at svømme. Foto: Privat.

Hovedstadens Svømmeklub indstillet til Kulturministeriets Idrætspris 2018

Af Jan Løfberg

Kulturministerens Idrætspris uddeles til årets helt særlige præstation eller indsats inden for idrættens verden. Idrættens organisationer kan indstille kandidater, der såvel kan være foreninger, eliteidrætsudøvere, trænere, ledere, forskere som andre, der i 2018 har haft en særlig stor betydning for dansk idræt.

Motivationen bag DGIs indstilling af Hovedstadens Svømmeklub er, at der kommet flere medlemmer i vandet og især, at klubben har rakt ud til nye målgrupper. I indstillingen fra DGI fremhæves blandt andet svømmeholdene i Tingbjerg, hvor 350 piger og 300 drenge har deltaget. De fleste med anden etnisk baggrund end dansk.

Svømmeklubben står også for valgfaget Unge i Front på Tingbjerg Heldagsskole og Brønshøj Skole, hvor elever i blandt andet udsatte boligområder får en særlig hjælpetræneruddannelse i samarbejde med DGI.

Seneste nye tiltag i Hovedstadens Svømmeklub er kombinationen af succesfulde svømme- og landtræningshold i dagtimerne for aldersgruppen 60+.

Om indstillingen siger DGIs nyvalgte formand Charlotte Bach Thomassen: ”Hovedstadens Svømmeklub gør en ekstraordinær indsats ved at tilbyde aktiviteter til mange forskellige målgrupper og dermed blive et samlingspunkt for alle, der elsker at svømme.

Hovedstadens Svømmeklub tager samtidig et stort socialt ansvar og gør en stor indsats for at få flere med, herunder børn og unge i udsatte boligområder. Klubben samarbejder med lokale skoler om at uddanne unge til hjælpetrænere – et stærk bidrag i at få alle med i positive fællesskaber. Den indsats er forbilledlig, og derfor er Hovedstadens Svømmeklub i DGI’s øjne en oplagt kandidat til Kulturministerens Idrætspris,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Formand for HSK Allan Nyhus siger om indstillingen: – Det har fra klubbens etablering i 2012 været vores mål, at vi skal favne bredt, en af vores værdier, svømning for alle, fortæller den historie. Derfor er jeg særlig stolt af indstillingen og at DGI har set og anerkender vores arbejde.

Mange i klubben bidrager hver dag til, at vi er lykkedes med vores sociale indsats. Indstillingen er et vigtigt skulderklap til alle dem.

Prisen overrækkes af kulturminister Mette Bock den 10. december. Der er i alt 13 indstillede kandidater til den eftertragtede pris.