Vigtig hvepse-beslutning

En ekstraordinær generalforsamling skal afklare fremtiden for Brønshøj Boldklubs professionelle afdeling

Af Jan Løfberg

Torsdag den 13. december har Brønshøj Boldklub indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med to væsentlige punkter på dagsordenen. For det første skal medlemmerne tage stilling til, om man vil afskaffe følgende ordlyd i klubbens vedtægter: Klubben skal til enhver tid eje mindst 51 % af A-anparterne i Brønshøj Boldklub ApS.

Ved at eliminere dette afsnit i paragraf 12, kan klubben reelt overtages af interessehavere uden for boldklubben. For det andet skal generalforsamlingen på næste torsdag tage stilling til, om man vil bemyndige bestyrelsen forhandle om at sælge hovedparten af BBs A-anparter til Carsten Salomonsson.

Årets sidste banko

Allerede nu på torsdag kl. 18.30 er der anden hjælp på vej til divisionsholdet, når klubben arrangerer julebanko i lokalerne på Ruten 2.

Der er sørget for gløgg og pebernødder, og du kan selv købe æbleskiver. I anledning af julen er der ekstra mange præmier, og ud over de 10 spil er der to ekstraspil.

Overskuddet går til divisionsholdet, hvorfra flere spillere selv vil deltage i bankospillet.