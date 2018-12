Vind erindringsbogen om Inger Weiles liv

Mit liv med Spies, Sjakalen og Scarface udkommer d. 09.10. 2018 på People’sPress. Foto: Peoples Press

I samarbejde med Peoples Press udlodder avisen nu to bøger.

Af Dorthe Brandborg

Inger Weile overlevede et fantastisk liv med den flamboyante rejsekonge Simon Spies, med verdens farligste mand, Carlos ”Sjakalen”, og som callgirl, kokainmisbruger og mafiafrue i 1980’ernes Miami. Inger var 18, men meget mere end en morgenbolledame. Hun forelskede sig i mennesket bag millionæren.

Og kærligheden var gengældt: Simon Spies udråbte den kønne pige med det evige smil til sin kommende kone. Men Inger fik nok af frigjortheden i Simons harem. Hun stak af til Paris hvor hendes liv tog en utrolig drejning. Inger Weiles erindringsbog er det hidtil ufortalte drama om kvinden, der ikke blev arving til Spieskoncernen.

Historien er hæsblæsende som en thriller og krydret med ukendte anekdoter om manden, hun elskede over dem alle. Det er en åbenhjertig fortælling om to eventyrlige år med Simon Spies og tyve års livsfarlig efterfest blandt topterrorister, Hollywoodstjerner og hårdkogte kriminelle.

I samarbejde med Peoples Press udlodder avisen nu to bøger. For at være med i konkurrencen skal du svare på følgende:

”Hvem giftede Simon Spies sig med?”

a. Susanne Krage

b. Jannie Brodersen

c. Inger Weile

Sendt svaret med mærke ”Simon Spies” til kon@bha.dk. Avisen skal have svaret i hænde senest den 14. december kl. 8.00. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen uge 51, hvorefter præmien kan afhentes på redaktionen på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.