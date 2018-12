Vind jule DVD

I samarbejde med Angel Film udlodder avisen 1x2 film.

Af Dorthe Brandborg

Nissen Pixy dukker som en stor overraskelse op hos Familien Jul allerede den 1. december. Han er der dog kun for at hente den nissehue, han glemte sidste år, som også gemmer på en hemmelighed – hans magiske nissekugle.

Ved et uheld ødelægger Hugo nissekuglen, hvilket betyder, at Pixy mister sin nisse-magi og begynder at blive hurtig gammel.

Hugo er den eneste, der kan samle kuglen igen og redde Pixy og må derfor flyve med sine søskende til nissernes land. Her skjuler de sig i en lille nisseby hos Pixys nisseflok, for ikke alle nisser kan lide mennesker.

Familien Jul – I nissernes Land er en fortsættelse af ”Familien Jul – har en nisse i skjul” fra 2014, som var en stor succes. I samarbejde med Angel Film udlodder avisen 1×2 film.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på følgende:

”Hvad hed den første film

med Familien Jul?

A. Til julebal i Nisseland

B. Familien Jul – har en nisse i skjul

C. Niko og de flyvende rensdyr

Send svaret med mærke ”Familien Jul” til kon@bha.dk. Svaret skal være avisen i hænde senest den 17. december kl 8. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen hvorefter præmien kan hentes på redaktionen Søborg Hovedgade 79.