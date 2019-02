Biologitalent

Nørre G er meget stolte af Sofie og krydser fingre for hende, mens vi spændt venter på offentliggørelsen af landsholdet d. 6. maj. Foto: Privat

Sofie Krogsgaard, som går på den internationale uddannelse IB Diploma Programme på Nørre Gymnasium er stadig med i opløbet til årets biologiolympiade. Sofie har klaret sig flot gennem to intro camps, den indledende runde i november og semifinalen her i januar og har nu opnået en plads i den nationale finale, som finder sted i […]

Af Erik Fisker

Sofie Krogsgaard, som går på den internationale uddannelse IB Diploma Programme på Nørre Gymnasium er stadig med i opløbet til årets biologiolympiade. Sofie har klaret sig flot gennem to intro camps, den indledende runde i november og semifinalen her i januar og har nu opnået en plads i den nationale finale, som finder sted i etaper hen over foråret med afslutning d. 5. maj. Her vil hun kæmpe for at få en plads på landsholdet, så hun kan deltage i den internationale biologiolympiade, som foregår i Ungarn til juli i år.