Borgmester vil styrke trivslen for skoleelever i København

”Børn, der trives godt med deres kammerater, lærer bedre. Høj trivsel går hånd i hånd med gode faglige resultater. Med trivselsudspillet skal vi sikre, at vi ikke kun fokuserer på indholdet i undervisningen, men også har et skarpt blik på elevernes trivsel.” Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen Foto: Presse

Jesper Christensen vil have mere feedback, færre karakterer og undervisning om mobning

Af Erik Fisker

Der var ikke flertal i Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns Rådhus for at arbejde videre med et forslag fra SF om at nogle skoler i en forsøgsperiode helt skulle undlade at bruge karakterer. Til gengæld var der tilslutning til et forslag fra Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen om en række anbefalinger til de københavnske folkeskoler.

Stigende mistrivsel skal modvirkes

– Stadig flere børn føler sig pressede og trives ikke i skolen. Særligt pigerne i de ældste klasser har fået det sværere, viser forskningen, og det skal vi gøre noget ved, siger Jesper Christensen.

– Derfor har jeg fremlagt forslaget til børne- og ungdomsudvalget om et nyt udspil for at skabe bedre rammer for elevernes trivsel og større lyst til at gå i skole. Udspillet indeholder en række forslag og anbefalinger til de københavnske skoler, og jeg er glad for at der politisk er opbakning på Rådhuset, tilføjer han.

– Der kan være mange forskellige grunde til, at elever føler sig pressede. Nogle peger på de sociale medier, andre på nye opdragelsesmønstre og det stigende uddannelsespres. Vi skal under alle omstændigheder se indad på vores folkeskoler for at blive klogere på, hvad vi kan gøre for at modvirke tendensen til den stigende mistrivsel hos eleverne særligt i de ældste klasser, fortsætter Jesper Christensen.