Brønshøj Rotary Klub støtter FIX-piger

De ni-ti-årige FIX-piger i deres nye spilledragt. Foto: Privat.

Fodboldklubbens piger har fået nyt spilletøj

Af Jan Løfberg

De rød-hvide farver lyser op i disse dage på pigefodboldholdet årgang 2009-2010 fra Boldklubben FIX, og pigerne stråler om kap med de glade farver på deres nye spilletøj, som Brønshøj Rotary Klub har doneret.

Rotary-hjulet på trøjer og bukser fortæller sin egen historie om, hvad Rotary står for. Det er en verdensomspændende organisation af klubber, som yder støtte både lokalt og globalt til gode formål.

– Vi er rigtigt glade for aat kunne støtte pigefodboldholdet i Boldklubben FIX med spillertøj, så de er ens, når de løber på banen og spiller deres kampe. Det styrker det fine fællesskab, som de mange engagerede frivillige og forældre støtter op om, når de medvirker aktivt til træning, stævner og sociale arrangementer for pigerne. Den indsats fortjener stor anerkendelse, siger Olaf Broby Nielsen, præsident for Brønshøj Rotary Klub.

– At knytte venskaber på tværs af etnisk og social baggrund er også et af Rotarys formål, og det ligger helt i tråd med, hvad fodboldspillet kan give pigerne, specielt når det bliver bakket op af engagerede frivillige med et stort hjerte, der banker for fællesskab og gode oplevelser, tilføjer Olaf Broby Nielsen.