Brønshøj vandt i Spanien

Under træningslejren i Spanien tabte Hvepsene den første træningskamp, men fik revanche i den næste med en smal sejr

Af Jan Løfberg

Et smalt nederlag og en smal sejr blev udbyttet for Brønshøj uden træningslejren i Spanien i sidste uge. Onsdag formiddag blev man besejret med 1-0 af Villareal C fra den fjerdebedste række. Selv om det ikke lykkedes for Hvepsene at score, havde man flere udmærkede muligheder. Stillingen var 0-0 til fire minutter før tid, men så udnyttede spanierne en overtalssituation, hvor Millán havde sidste fod på bolden.

Torsdag aften revancherede Brønshøj sig på Campo La Serratella i Spanien mod CD Onda, hvor Hvepsene kæmpede sig tilbage og sejrede 2-1 efter at have været bagud ved pausen.

Hvepsene startede med bolden, og Onda fik ikke mange boldberøringer de første par minutter. Brønshøj holdt godt i bolden, spillede den fint rundt og fik også lavet et par gode aktioner omkring spaniernes mål.

Men som kampen skred frem vendte billedet. Onda var gode på bolden og spillede den bare rundt. Specielt efter de kom foran efter 11 minutters spil, hvor Ondas Lozar erobrede bolden fra Iljasovski, kom alene igennem og skød bolden i en høj bue over Vilfort til en spansk 1-0 føring.

Onda holdt meget fast i bolden med mange hurtige afleveringer og meget tålmodige i opbygningen af spillet fra bagkæden, mens Brønshøj havde udfordringer med rigtig at få gang i spillet og måtte fighte samt arbejde for at få del i spillet. Hvepsene havde god struktur på banen, så selvom Onda spillede bolden meget rundt, så kom de ikke frem til meget.

Ti minutter ind inde i anden halvleg kommer Richter i gennembrud i venstreside og efter en god kombination kom han i feltet. Her lavede han et indlæg på tværs til en helt fri Saad Abbouch i højre side af Ondas felt, hvor Saad kunne nå at tage bolden ned og sparke den i nettet til udligning.

Hvepsene fortsatte ufortrødent med at kæmpe og fighte for det, spillede klogt, veldisciplineret og fik flyttet bolden godt rundt, når den ikke var på spanske fødder.

Med ti minutter igen erobrede hvepsene bolden på egen halvdel. To hurtige afleveringer samt en bold i dybden til Casper Löween Jensen, der løb fra to spanske forsvarsspillere, var med til at gøre det til slutresultatet 2-1 til Brønshøj.