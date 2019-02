danbolig Holm & Hauberg opruster

Claus Markmann indtager en lederrolle i danbolig, når han træder ind som kommerciel direktør og medindehaver

Af Erik Fisker

Claus Markmann er en af landets mest erfarne talentudviklere. Han kommer med mere end 25 års erfaring inden for salg og ledelse i det professionelle erhvervsliv og 15 år som selvstændig. 1. februar startede han som kommerciel direktør og medindehaver af otte butikker hos danbolig Holm & Hauberg, der bl.a. har butik på Frederikssundsvej i Brønshøj.

– Jeg glæder mig meget til at blive en del af en stærk kæde og fokusere på at udvikle det stærkeste hold i branchen hos danbolig Holm & Hauberg, siger Claus Markmann.

– Claus er den helt rigtige profil til at skabe resultater i særklasse. Det ved vi fra vores tidligere samarbejde med ham. Claus har skabt imponerede salgsresultater i sin karriere, og det er et rent scoop, at vi nu får Claus med på vores hold, siger Morten Hauberg fra danbolig Holm og Hauberg, som ham stiftede sammen med Kim Holm i 1995.

Butikkerne hos danbolig Holm & Hauberg dækker Valby, København SV, Vesterbro, Nørrebro, Søborg, Brønshøj, Bagsværd, Nordvest og Emdrup. EF