Degnemoseløbet for 45. gang

Degnemoseløbet er som oftest en forårsbebuder. Og det kan ses på deltagerne. Foto: Christian Ove Carlsson.

Det traditionsrige løb rundt om Degnemosen løbes den 6. april

Af Jan Løfberg

Degnemoseløbet er Brønshøjs ældste løb. Når startskuddet lyder lørdag den 6. april kl. 14 er det 45. gang, at løbet afvikles.

Tilmeldingen til løbet er åbnet, og der er er fortsat plads til flere løbere. I alt kan 225 løbere være med.

Der løbes 4 gange rundt i Degnemosen. Ca. 7km.

Ruten går rundt om mosen og friluftsscenen på asfaltstier, grussti, op ad en kort trappe og op ad en ”lille” bakke ved Bellahøjhusene.

– Vi håber at der kommer mange unge deltagere i år. Som noget nyt er der løbsmedaljer til alle i ungdomsgrupperne, siger Peter Tøttrup fra arrangørklubben Degnemoseløberen.

Tøttrup pointerer, at ungdomsrekorden stadig indehaves af Henrik Jørgensen, der døde for kort tid siden i en alder af blot 57 år. I 1978 løb han de ca. 7 kilometer i tiden 22 minutter og 34 sekunder.

Degnemoseløberen oplyser, at der er fællestræning frem til løbet hver lørdag kl. 14 fra Bellahøj Friluftsscene og hver onsdag kl. 17.30 fra Herbergvejen.

Løbet skydes i gang kl. 14:00 lige ved Friluftsscenen.

Resultatslisten kan efter løbet ses på www.runraces.dk.

Mange præmier

Der er præmier til de tre hurtigste kvinder og de tre hurtigste mænd.

Der er også præmier til den hurtigste kvinde og den hurtigste mand i hver af aldersgrupperne: 19-34 år, 35-49år, 50-59 år og over 59 år.

Og ligeledes til de tre hurtigste piger/kvinder og de tre hurtigste drenge/mænd i aldersgrupperne: Under 14 år og 14-18 år.

Alle under 19 år får en løbsmedalje

Endvidere er der lodtrækningsgaver fra vores sponsorer.

Seneste onlinetilmelding er den 4/4-2019 kl. 23:59.

Startnummeret afhentes på løbsdagen.