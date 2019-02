Demonstration mod affredning af Bellahøjmarken

”Fredningsalliancen” har indkaldt til demonstration søndag den 24. februar, kl. 11 foran Christiansborg

Af Erik Fisker

Bag ”Fredningsalliancen står bl.a. Bellahøjmarkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening og NOAH. Vedtages lovforslaget om affredning, betyder det bl.a. at der lukkes for den frie adgang til Bellahøjmarken, samt at der etableres en permanent campingplads med mulighed for at bebygge 4.000 kvadratmeter.