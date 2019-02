Den gode skole

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brønshøj

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brønshøj

Tak til Erik Fisker, der i vores lokale avis 5.2. taler om, hvordan vores skoler kan blive bedre. Men det undrer mig meget, at artiklen fokuserer så ensidigt på, at en måling af skolens kvalitet tager udgangspunkt i afgangskaraktererne efter 9. og 10. klasse. Udgangspunktet for analysen er fra den borgerlige (!) tænketank CEPOS.

Jeg vil hermed gøre opmærksom på den pædagogiske tænketank SOPHIA, der taler om, at skolen ikke kun er nationale tests, prøver og karakterer – som snupper megen god undervisningstid.. Skolen er noget i sig selv.

Danske skoleelever ligger f.eks. i top i internationale undersøgelser af, hvordan skolesystemet og lærerne forbereder elevernes fremtidige liv som samfundsborgere. Danske elever er gode til at forstå og deltage i demokratiske processer, siger Sophia.

Red. bemærkning:

Det var ikke hensigten med artiklen at give en generel beskrivelse af skolens kvalitet eller mangel på samme.