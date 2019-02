Det sker i kirken i uge 7

På togrejse – i Tingbjerg Kirke Der er kirkemiddag tirsdag den 19. februar, kl. 17 i Tingbjerg Kirke, kl. 18 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl.19 foredrag ved Kim Greiner, som fortæller om en lang og ikke mindst spændende og anderledes tur med tog fra Moskva til Beijing. Kim Griener er en ægte globetrotter og […]

Af Erik Fisker

På togrejse – i Tingbjerg Kirke

Der er kirkemiddag tirsdag den 19. februar, kl. 17 i Tingbjerg Kirke, kl. 18 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl.19 foredrag ved Kim Greiner, som fortæller om en lang og ikke mindst spændende og anderledes tur med tog fra Moskva til Beijing. Kim Griener er en ægte globetrotter og har holdt mange foredrag om rejser ude i den store verden, ligeledes arrangerer han ture rundt i København, hvor man bl.a. kan opleve det gamle Christianshavn. Tilmelding til spisning kan ske indtil den 15. februar.

Korsang i Tingbjerg Kirke

Tingbjerg Kirke har mange aktiviteter og bl.a. også et menighedskor. Koret søger nye medlemmer, og alle som har lyst til at synge er velkomne, både mænd og kvinder. – Koret startede i sin tid som et kor bestående af folk der kom i kirken og øvede kun kort før hver gudstjeneste. Koret fik derfor navnet Menighedskoret. I dag øver koret 2-3 gange om måneden, på udvalgte onsdage kl. 14-15.30, og koret deltager i enkelte gudstjenester og ved andre specielle lejligheder, fortæller organist Ole Finnesen, der også er korleder. Koret synger mange forskellige genrer, og hver korprøve slutter af med kaffe/te og kage.

Unna Hvid fortæller om livsfortællingen

Alle har levet sit eget helt unikke liv, fyldt med minder og historier, som er værd at blive skrevet ned. Det mener Unna Hvid, forfatter til blandt andet Skriv din livsfortælling. Tirsdag den 19. februar kl. 14 besøger hun Sognecenteret i Brønshøj på Præstegårds Allé 5, hvor hun vil fortælle om vigtigheden af at skrive sin egen historie – til børn, børnebørn, oldebørn og øvrige efterkommere.

Fredagscafé om at bo på plejehjem

På fredag den 15. februar, kl. 14 slår Bellahøj Kirkes fredagscafé dørene op til en eftermiddag med et meget relevant emne på programmet. For mange kan før eller siden se frem til at flytte på plejehjem – men hvad er det egentlig for et sted? Det vil caféens gæst, Sussie Lysholm, svare på, og hun har noget at have det i, for hun er forstander på det lokale plejehjem Louise Mariehjemmet i Svenskelejren. Sussie Lysholm vil fortælle om dagligdagen på plejehjemmet, og hun vil komme ind på de aktiviteter, som beboerne har tilbud om at deltage i. Der serveres friskbrygget kaffe og hjemmebagt brød.

Koncert i Husumvold Kirke

Koncerten ”Lys i mørket” spilles søndag den 17. februar, kl. 16 i Husumvold Kirke– en koncert i den kolde tid. Ved kyndelmisse var halvdelen af vinteren gået, og lysere tider er på vej. Også i musikken findes de mørke sider af tilværelsen, vekslende med lysere stemninger. Musikken i Husumvold Kirke vil afspejle mørket – både udenfor og inde i den menneskelige sjæl, men også lyset. Der er musik af J.S. Bach, Händel, Mozart, Moniuszko, Verdi og Puccini. Ved koncerten medvirker Husumvold Kirkes egne musikere samt musikere, der arbejder tæt sammen med kirken. Fri entré.

Gudstjenester i uge 7

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 17/2, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 17/2, kl. 10: Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 17/2, kl. 10.30: Højmesse v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 19/2, kl. 19: Aftengudstjeneste v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 17/2, kl. 10: Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 19/2, kl. 18: Gudstjeneste v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 17/2, kl. 10.30: Højmesse v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke (Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 17/2, kl. 11: Højmesse

Søndag 17/2, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 17/2, kl. 10: Højmesse v/ Lars Oliver Stuhr