Det sker i kirken uge 8

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Morgensang i Husum

Hver torsdag kl. 9-10 er der fortsat morgensang, andagt og morgenbrød i Husum Kirkes mødesal. Alle opfordres til at komme og synge med. Det er sognepræst Bettina Birk Jensen, der leder morgensangen i denne uge.

Mest for børn

Der er babysalmesang i Husumvold Kirke mandag den 25. februar, kl. 10-12 med sang, musik, bevægelse og nærvær. Det er er et gratis musikalsk og rytmisk tilbud til forældre med børn i alderen 0 – ca. 1 år. Babysalmesangen varer ca. 45 minutter, og bagefter er der mulighed for at blive til en kop kaffe, lidt frugt og en snak med de andre forældre. Husk tilmelding til holdet på www.husumvoldkirke.dk.

Onsdag den 27. februar, kl. 10-12 er der legestue i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg – samt hjemmebagte boller, saft, te og kaffe.

Koncert i Tingbjerg Kirke

Der afholdes orgelkoncert tirsdag den 26.februar, kl. 19 i Tingbjerg Kirke, hvor Yuzuru Hiranaka vil spille på kirkens orgel. Yuzuru Hiranaka er uddannet i Tokyo og i Haag i orgel og cembalo. Yuzuru Hiranaka fortsatte studier i Paris, Freiburg og på DKDM, hvor han debuterede fra solistklassen i 1997. Yuzuru Hiranaka underviser i orgel på bl.a. Sjællands Kirkemusikskole og er desuden ansat som organist ved Sankt Johannes Kirke i København. Han har haft koncertvirksomhed i mange europæiske lande, Amerika og Japan og har indspillet cd’er i Italien og Holland.

Fredagsmøde med vers og viser

Fredag den 22. februar, kl. 10-12 afholdes morgenandagt og Fredagsmøde i Husumvold Kirke. Denne gang er temaet vers og viser om Vorherre. Mogens Hansen, tidligere programvært ved DR, gæster kirken til en særlig højskoleformiddag, hvor han vælger sange og fortæller om dem. Der synges sammen akkompagneret af organist Eva Maria Jensen og suppleret af bassanger Nicolai Elsberg. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Vi begynder med en kort andagt i kirkerummet kl. 10.

Gudstjenester uge 8:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 21/2, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Fredag 22/2, kl. 14:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Lørdag 23/2, kl. 16:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 24/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 24/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 24/2, kl. 10.30:

Kirkebrunch

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 24/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 24/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 24/2, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 24/2, kl. 11:

Højmesse på engelsk

v/Morten Miland Samuelsen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 24/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Søndag 24/2, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum.

Tema: Dovenskab