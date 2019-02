Digital dannelse på skoleskemaet

Professor Vincent Hendricks på Efterslægten. Foto: Privat

Vincent Hendricks gæstede HF-Centret Efterslægten

Af Erik Fisker

I forrige uge havde det lokale HF-Center fint besøg af professor i filosofi, Vincent Hendricks, der er leder af ’Center for Information og Boblestudier’ på Københavns Universitet. Efterslægten havde inviteret Vincent Hendricks i forbindelse med skolens arbejde med digital dannelse af skolens kursister.

– Skolen har gennem længere tid arbejdet med digitalisering og digital dannelse, fordi det er helt centralt, at vi som skole medtænker digitale aspekter i vores undervisning, siger Michael Krarup, der er pædagogisk leder for digitalisering på Efterslægten.

Som optakt til Hendricks besøg har alle 1. HF-klasser arbejdet med aspekter af digital dannelse i danskundervisningen: bl.a. sociale medier, viralitet og fake news. Det har været formålet at skærpe kursisternes kritiske sans.

– Det handler ikke så meget om at sige, at brugen af sociale medier er rigtig eller forkert, men det handler om, at vores kursister skal have redskaber til at forholde sig kritisk til dem, på samme måde som vi giver dem redskaber til at forholde sig kritisk til andre tekster og kilder, siger Claus Petersen, der er dansk- og engelsklærer på Efterslægten.

Vincent Hendricks påpegede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at fokus med sociale medier er flyttet, så forbrugeren i langt højere grad er blevet varen.

– Det handler om likes og unge menneskers tid, sagde han.

Vincent Hendricks havde de 250 kursister i et jerngreb gennem det timelange foredrag. og han forstod at ramme sit publikum og tale til kursisterne i et sprog, der både var i øjenhøjde, som udfordrede og gav stof til eftertanke.

Digital dannelse som en kerneopgave

Efterslægtens rektor Anne Frausing mener, at man som skole skal undervise i den digitale virkelighed og støtte kursisterne, så deres digitale praksis er udtryk for reelle valg.

– Efterslægten er en skole, der er grundlagt med baggrund i oplysningstidens idealer og menneskesyn, og det er derfor en vigtig del af vores arbejde fortsat at stå fast på oplysningens grundidéer, der er under pres i den digitale virkelighed, hvor bl.a. fake news er en reel udfordring og en del af mediebilledet. Arbejdet med digital dannelse er for HF-uddannelsen blevet en af kerneopgaverne, siger Anne Frausing.