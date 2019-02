”Ekstremt vejr” på Brønshøj Bibliotek

Torsdag 28. februar kl. 16-17 får ScienceKlubben for børn og unge på Brønshøj Bibliotek igen besøg af studerende fra Københavns Universitet

Af Jan Løfberg

Torsdag 28. februar kl. 16-17 får ScienceKlubben for børn og unge på Brønshøj Bibliotek igen besøg af studerende fra Københavns Universitet, som denne gang vil fortælle om ekstremt vejr.

Hvilket tøj skulle du have på i skole i dag? Vi oplever vejret hver dag, men ved måske ikke, hvorfor det ændrer sig. Kom med på en spændende rejse gennem metrologiens verden, hvor de studerende bl.a. viser hvordan sirup, olie og vand kan forklare de naturkræfter, som skaber vinden. Man behøver ikke at have deltaget i ScienceKlubbens tidligere arrangementer for at være med.

Deltagere: Fra ca. 8-9 årsalderen og opefter. Kom bare – tilmelding ikke nødvendig.