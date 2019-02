En pizza skal være italiensk

Mehmet Harmanci præsenterer et stort menukort i det nye pizzeria på Islevshusvej. Foto: JL

Pitza.dk åbnede i sidste uge på Islevhusvej

Af Jan Løfberg

Den brændefyrede stenovn er fra Modena i Italien. I det hele taget gør Mehmet Harmanci fra det nye pizzeria Pitza.dk på Islevhusvej 33B en dyd ud af, at bruge så mange italienske råvarer som muligt:

– Vi bruger simpelt hen kun de bedste råvarer fra Italien, siger Mehmet Harmanci, mens han peger på de store melsække, som han har importeret direkte fra Støvlelandet.

– Tingene skal være i orden, og i særdeleshed melet. Alt fra mel, den lufttørrede parmaskinke og til den lufttørrede bresaola og til parmesan og andre oste, siger Mehmet, der tidligere drev et pizzeria i Espergærde: – Her havde jeg mange tilfredse gæster, men den daglige køretur var på 50 minutter begge veje, men nu kan jeg tage cyklen på arbejde, for jeg bor i Rødovre.

I det hele taget står alt det italienske Harmanci-brødrenes hjerter nær. Derfor kan man også købe sandwich, panini, diverse salater og pastaretter fra det store menukort.

Pitza.dk er splinternyt med et dejligt stort køkken med alle de rigtige hygiejnevenlige maskiner. Det er også muligt at indtage sin mad i pizzariaet.

Åbningsrabatten på madvarer på 20 procent kører måneden ud. Skulle du være i tvivl angående indhold af allergene ingredienser, kan du altid spørge personalet.