Et tilbud til Brønshøjs bedste hjerner

Saml et hold med fire deltagere og være med til quizaftener

Af Jan Løfberg

Klogskab og underholdning samles, når Kulturhuset Pilegården indleder sæsonen for quizaftener. Du kan samle et hold med fire deltagere. Det kan være venner, familie, naboer og skolekammerater. Måske du kender én som kan samle et andet hold.

Der fire deltagere pr. hold og de mange quizdeltagere, der dukker op i caféen gør også præmiepuljen interessant.

De 25 kr. i deltagergebyr ryger nemlig direkte i vinderpuljen, som vinderholdet kan dele. Der er ingen tilmelding – man dukker bare op.

Selvom der er ekstra gode chancer for at stryge til tops i løbet af aftenen, hvis du har en rigtig kloge-Åge på holdet, så er underholdningen garanteret for alle deltagerne. Der er nemlig ikke bare hjernegymnastik på programmet, men også motion for lattermusklerne undervejs.

Quizafter i 2019

(Fra kl. 19-21)

Onsdag 27. februar

Torsdag 21. marts

Mandag 8. april

Tirsdag 14. maj

Onsdag 19. juni

Onsdag 21. august

Torsdag 12. september

Mandag 7. oktober

Tirsdag 12. november

Onsdag 11. december