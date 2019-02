Fire hvepsemål igen

Tålmodige hvepse, da Frem fik bank 4-2

Af Jan Løfberg

Brønshøj spillede klogt og tålmodigt i træningskampen mod Frem, der blev sendt retur til Valby med et nederlag 4-2. Igen fik hvepsene banket fire mål i kassen, ligesom i den forrige kamp mod Husum, hvor alle mål faldt efter hjørnespark – denne gang var det efter åbent spil. Samtidig formåede man næste at lukke fuldstændig af nede bagved. Jamil Fearrington, Andreas Lissau, Mads Rønne og Kevin Bechmann Timm scorede for Brønshøj, mens Daniel ’Elly’ Pedersen sørgede for Frems mål.

En god kamp af Brønshøj mod en divisionsrival og et godt udgangspunkt at tage til Spanien på. Divisionsholdet rejste nemlig i går til Spanien på træningslejr i en uge på mandag, hvor der venter to kampe mod to spanske hold, hhv. Villarreals reserver samt CD Onda.