Fordomme imødekommes med ord

I hallen ved Tingbjerg Skole står Özlem Cekic (tv) sammen med Maia Feldman, som er konsulent på projektet brobyggerugen. I baggrunden elever med deres diplom for deltagelse i brobygningen. Foto: Privat

Tingbjerg Skole har i uge 6 haft projektuge om brobygning med fokus på fordomme. På ugens sidste dag var Randersgade Skole inviteret med til kædedans, øvelser og forumteater

Af Erik Fisker

Omkring 400 elever fra Tingbjerg Skole og Randersgade Skole indtog lige inden vinterferien hallen på Tingbjerg Skole, efter at begge skoler har haft projektuge om brobygning og dialog, hvor de har lyttet til oplæg og været i dialog med oplægsholdere om blandt andet homoseksualitet, tro og fordomme. De har deltaget i øvelser, hvor de er blevet klædt bedre på til at kunne føre en åben, demokratisk og fordomsfri dialog – og til at kunne gå i dialog omkring fordomme.

Trygfonden støtter Foreningen Brobyggerne med at uddanne i alt 600 elever fra fire grundskoler i at være brobyggere. De fire projektskoler er Carolineskolen (jødisk), Al-Hikma Skolen (muslimsk), Randersgade Skole og Tingbjerg Skole. Projektet ledes af tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic, og skolernes projektuger har været arrangeret af Foreningen Brobyggerne i samarbejde med skolerne.

Clairia, der går i 7.A, synes, at det har været en spændende og lærerig uge: – Det har vist mig, at man ikke skal have så mange fordomme, og man skal være fri og åben over for andre mennesker. Man lærer at være god til at være sammen med andre. Jeg vil tænke på det her forløb, hvis jeg ser en lidt anderledes person, og så vil jeg tænke, at jeg skal være åben og uden fordomme, siger Claire.

Større opmærksomhed på fordomme

Lærer Sebastian Jensen, der underviser fra 5.-9. klasse, har været med i brobyggerugen sammen med eleverne.

– Jeg synes, det har været fedt at have brobyggeruge. Det kan være et lidt tungt emne, men ungerne har taget rigtigt godt imod det. Jeg synes, at de helt klart har givet udtryk for en større opmærksomhed på især fordomme og forforståelser. De har lært nogle ord, som de nu kan bruge og ser sig selv ind i, og de har kunnet løse nogle konflikter ved at bruge de ord og tilgangene. For eksempel har de kunnet bruge det, hvis der har været en konflikt i frikvarteret, fortæller Sebastian.

Målet med undervisningen er bl.a. at gøre eleverne mere bevidste omkring, hvordan de snakker med hinanden.

– Det har gjort et stort indtryk på dem at blive opmærksomme på, hvad fordomme er, og hvad fordomme også kan være, som de ikke selv er stødt på. De har lært, hvordan vi kan modarbejde og mindske fordomme, siger Sebastian Jensen.