Fortsat indsats for seniorbofællesskaber i bydelen

Elsebeth Thorlak, formand for foreningen ”Mosefundet”, der arbejder for bofællesskaber for seniorer i Brønshøj-Husum. Foto: privat

Den lokale forening Mosefundet har kontakt med både fsb og NREP

Af Erik Fisker

I 2017 stiftedes foreningen Mosefundet, der vil arbejde for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum, samt at skabe fællesskab gennem socialt og kulturelt samvær mellem foreningens medlemmer med henblik på at lære hinanden at kende, opbygge og vedligeholde fællesskabet og give senere tilkommende medlemmer/beboere indblik i bofællesskabets kultur. Foreningen skal blandt andet være en samarbejdspartner til kommunen og boligorganisationerne i arbejdet med at få etableret almene og private seniorbofællesskaber i vores bydel. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har støttet etableringen af en seniorbofællesskabsforening i Brønshøj-Husum

Formanden for Mosefundet, Elsebeth Thorlak, fortæller, at foreningen har haft møder med både boligselskabet fsb og det private byudviklingsselskab NREP om mulighederne for at der kan etableres et seniorbofællesskab i Tingbjerg i forbindelse med den byfornyelse, der er på trapperne i Tingbjerg.

– Foreningen ser helst, at der kunne etableres bofællesskaber som almene boliger, men dette har trange kår i Tingbjerg, der jo er placeret på ”den hårde ghettoliste”. Det betyder blandt andet, at andelen af almene boliger skal nedbringes med 40 %, så umiddelbart ser det ikke ud til, at fsb bliver i stand til at medvirke til, at vi kan få et seniorbofællesskab i Tingbjerg, fortæller Elsebeth Thorlak.

En anden mulighed er, at byudviklingsselskabet NREP i forbindelse med køb af grunde i Tingbjerg vil bygge et seniorbofællesskab – hvor boligerne kan være til enten leje eller eje.

– Mosefundets bestyrelse kar haft et møde med repræsentanter for NREP, og det er vores indtryk, at NREP er interesseret i at indgå i et samarbejde med Mosefundet, hvis et byggeprojekt kan realiseres. Hvis alt falder på plads, vil byggeriet kunne startes i løbet af et år, og selve byggeriet vil tage knapt to år. Vi ved, at der er rigtig mange uafklarede forhold – men er fulde af fortrøstning og håb, slutter Elsebeth Thorlak.

Kontakt til Mosefundet på mail til mosefundetinfo@gmail.com