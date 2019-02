Fra defekt til perfekt

I Kulturhuset Pilegårdens reparationscafé puster nyt liv i defekte sager den sidste mandag hver måned

Af Jan Løfberg

Mandag den 25. februar kl. 17.15-19 kan du i Pilegårdens café få fikset de sager, som du så længe har ventet med at få ordnet.

Det kan være lamper, legetøj, musikanlæg, tøj, el-værktøj, simpel elektronik, tøj og mekaniske sager. Holdet af frivillige ”fiksere” kan tage sig af mange typer opgaver. Værktøjet har de, men reservedelene medbringer du selv. Kigger du forbi, er der tilmed gode chancer for, at du samtidig lærer lidt om, hvordan du reparerer. Oftest er det kun småreparationer, der skal til for at forlænge tingenes levetid, og både miljøet og pengepungen nyder godt af det.

Det er gratis, hyggeligt og lærerigt. Reparationscaféen er som noget nyt rykket ind i kulturhusets café, hvor du kan forsyne dig med lidt at drikke eller spise, mens der bliver repareret.

Der er reparationscafé sidste mandag i hver måned.