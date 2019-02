Gratis jazzkoncert i Pilegården

Fra en tidligere jazz lounge i Pilegården. Foto: Morten Gersager

Eftermiddagskaffe serveres med velspillet jazzmusik i Pilegården på torsdag, kl. 14-17

Af Erik Fisker

Flere og flere lokale jazzelskere har fået øjnene op for de hyggelige og gratis Jazz Lounge-koncerter med håndplukkede jazzstandarder i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej. Til alle eftermiddagskoncerterne står Café Pilen klar til at stille både sulten og tørsten, så man egentlig bare skal læne sig tilbage og nyde musikken.

Jazz Lounge-bandet og et udpluk af gæstesolister spiller denne torsdag et udvalg af klassiske jazznumre fra den amerikanske sangbog i swingstilen, krydret med bossanova og sambarytmer. Jazz Lounge-bandet består af en håndfuld dygtige jazzmusikere og ca. en gang om måneden fylder de Café Pilen med muntre jazztoner.