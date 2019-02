HSK bedste klub ved DM

Hovedstadens Svømmeklub dominerede stort ved DM for årgangssvømmere

Af Jan Løfberg

I forrige weekend kulminerede årgangssvømmernes kortbanesæson ved de Danske Årgangsmesterskaber på kortbane 2019 i Odense. Det blev til i alt 28 medaljer og 116 nye personlige rekorder til de 19 deltagende svømmere fra Hovedstadens Svømmeklub. Dermed blev HSK for tredje år i træk suverænt bedste klub. Årgangssvømmerne er den yngste aldersgruppe, hvor der svømmes om DM-medaljer. Årgangssvømmerne er i alderen 12-15 år.

Hovedstadssvømmerne kan gå fra mesterskabet med gode nye erfaringer, personlige rekorder og masser af indtryk. Bredden i opnåelsen af de stærke resultater er vigtig for klubben. Fx formår 13 af de 19 svømmere at svømme sig i finaler og dermed placere sig blandt de otte bedste. Yderligere hentes medaljehøsten af syv forskellige svømmere og fire af de 28 medaljer er holdkapmedaljer. Medaljerne fordeltes med 14 af guld, 9 af sølv og 5 af bronze.

Ansvarlig træner for årgangsholdet, talentudvikler Anne-Marie Appelqvist, fokuserer da også meget på, at bredden blandt klubbens talenter er stor: – I klubbens seksårige levetid har der været satset rigtig meget på at få etableret et positivt og spirende talentudviklingsmiljø. Det beviser vi nu for tredje år i træk, at vi har fundet formlen på.

Klubbens næste store langsigtede udfordring er at få successen kanaliseret videre ind i svømmernes junioralder, et arbejde der allerede blev startet i 2017 med etablering af et juniorhold og fuldtidsansættelse af juniortræner Rasmus Vilsgaard.

Anne-Marie siger videre: – Hele gruppen gør det godt, har en god indstilling, højt humør og viser glæde; og så udviser de unge svømmere flot koncentration og kontrol over deres løb, hvilket vi har brugt meget tid og energi på at øve siden efteråret. Alt i alt var det en god, lang weekend med mange oplevelser på hele følelsespaletten.