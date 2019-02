Ildsjæl med passion for hjerner

Jeg bruger mentaltræning på mine egne børn, og jeg har forsøgt at få det på skoleskemaet på Korsager Skole. Håbet er at endnu flere skoler kan se den positive effekt som denne form for træning har på børn, og derved bidrage til at skabe børn, der er stærke og klar til livet, fortæller Tillie Nielsson. Foto: Privat

45-årige Tillie Nielsson fra Brønshøj kommer fra et hjem, hvor sport har fyldt meget. Nu har hun selv lagt elitesporten på hylden for at koncentrere sig om hjernetræning

Af Dorthe Brandborg

Tillie Nielsson har spillet håndbold hele livet og derudover har hun i mange år hjulpet sportsfolk med metaltræning, så de kunne præstere maksimalt.

-Egentlig er jeg uddannet pensionsrådgiver, men brugte alt sin fritid i eliteverdenen, men jeg følte, at der manglede noget, fortæller Tillie Nielsson, der tog til Tyskland, hvor hun videreuddannede sig og arbejdede med kognitiv, visuel, koordination og auditiv øvelser, som udover at bevæge hjernen også bevæger kroppen.

-Jeg tænkte, at det kunne ud over sportsfolkene også kunne bruges på børn. Jeg havde selv to børn, der på det tidspunkt skulle starte i skole og jeg oplevede, at der var børn, der havde det svært med at fastholde undervisningen og sidde stille. Jeg begyndte at tænke: ”Hvad nu hvis man igennem træning og enkle teknikker kunne åbne op i hjernen tidligt i livet og lære små børn at bruge det, de engang har fået og se på de ting, der kan udvikles på. Tænk hvis mentaltræning kunne åbne op og gøre det lettere for børn med en diagnose.

Jeg vil så gerne hjælpe

Efter mange forgæves forsøg på at få lov til at gøre en forskel i nærmiljøet, gik Tillie Nielsson til Københavns Kommune, som valgte at gå med i et forsøg med 2x 45 minutter over tre måneder for at se, hvordan enkelte træningsmetoder kunne hjælpe børn til en bedre hverdag i skolen. Tillie mødte en del modstand fra pædagoger, der mente, at det aldrig ville gå og de første 5 gange var da også helt umuligt. Men den 6. gang havde klassen ryddet hele gulvet og ventede på at komme i gang med øvelserne, da Tillie kom. Flere børn kom over til Tillie og fortalte, at de havde fået det bedre. En sagde: ”Jeg er ikke så ked af det længere” mens en anden supplerede: ”Jeg kan bedre være sammen med de andre i frikvarterer”.

Træningen er ret simpel. Tillie arbejder med at hjernen skal udforskes til at gøre det modsatte af, hvad den er vant til og meget gennem bevægelse.

-Man kan ikke ødelægge noget med træningen, fastslår hun og viser nogle sækkebolde, som hun kaster op i luften og griber med krydsede arme. Det er ikke helt let og hjernen kommer på arbejde.

Tillie Nielsson har forsøgt at få skoleledere til at åbne øjnene over for mentaltræningen og hun har de sidste 10 år kastet alt sin tid ind på projektet også selvom det har været op ad bakken og at hun og familien nærmest har levet på fattigdomsgrænsen. Men for et års tid siden startede hun et projekt på autisme Skolen i Helsingør, hvor hun kører F.O.K.U. S træning.

-Eleverne på skolen er alle autister, så det har været et stort sats at forsøge sig med denne form for træning, som har til hensigt at aktiverer så mange sanser som muligt på samme tid og desuden ændres øvelserne hele tiden, fortæller Tillie, der er glad for den forandring som børnene oplever, men som deres forældre i særdeleshed også ser.

Og Tillie er ikke mindst glad for, at Nygårds Skole tog en chance.