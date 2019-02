Interesse for de første private boliger i Tingbjerg

Foto fra en drone med det planlagte nybyggeri i midten og Utterslev Mose i baggrunden. Foto: Innovator A/S

De 16 nye private boliger i Tingbjerg, som er under opførelse på det der tidligere hed Lille Torv, nu Bygården, står klar til indflytning allerede i marts i år

Af Erik Fisker

Byggeriet udgør første etape af et samlet projekt, hvor der også indgår 19 rækkehuse og nye erhvervslokaler. Bebyggelsen opføres af ejendomsudviklingsselskabet Innovater A/S med Lokalbolig som ansvarlig for udlejning. Lejepriserne starter med 10.750 kr. pr. måned for en 3-værelses lejlighed og dyreste lejlighed er én 4-værelses lejlighed på 118 kvadratmeter til 14.100 kr. pr. måned.

Lejligheder er i størrelsen 85-118 kvadratmeter, og Mahad Farah, udviklingschef i Innovater A/S, siger om udlejningsprocessen: – Vi vil have det rette mix af beboere fra starten for at sikre god trivsel i bebyggelsen. Derfor ligger det os på sinde at få sammensat en gruppe beboere, der passer sammen.

Det første åbent hus- arrangement har funder sted og var velbesøgt, og der er planlagt yderligere to fremvisninger,

For at sikre de etablerede butikker en mulighed for at blive i Tingbjerg stillede boligselskabet SAB krav om, at huslejen for de nuværende erhvervsdrivende med bæredygtige butikker ikke måtte stige. Det er løst således, at de erhvervsdrivende fremadrettet kan drive deres forretninger i helt nye lokaler til samme pris.